Transfert à l'OM : Samir Nasri l'appelle après un match, c'est signé !

Nom phare de l'OM dans les années 2000 pour avoir fait ses classes au centre de formation avant de briller avec l'équipe première dès ses 17 ans, Samir Nasri est parti quatre ans après ses débuts. Et avant de rejoindre Arsenal, le jeune talent marseillais avait convaincu José Anigo de recruter Steve Mandanda après un match des Bleuets.

Avant de s'envoler pour Londres et Arsenal à l'été 2008, Samir Nasri a pris le soin de faire, en plus de son indemnité de transfert, un dernier cadeau à son club formateur qui lui a tout donné. A l'été 2007, le minot marseillais permettait à l'OM de mettre la main sur le gardien qui allait garder les buts de l'équipe première pendant 14 ans. « Steve Mandanda a signé grâce à moi ? J'ai fait l'entremetteur (rires) ».

«C'est le premier à m'avoir parlé de Marseille» Présent aux côtés de Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir, Steve Mandanda a livré les coulisses de sa signature à l'Olympique de Marseille. « C'est le premier à m'avoir parlé de Marseille. On était en équipe de France espoirs. A l'époque, le directeur sportif était José Anigo avec Pape (ndlr Diouf) président. Samir, après un match pour les éliminatoires Euro Espoirs en Israël, on a énormément discuté et il fait l'entremetteur. Et il l'a bien fait ».