Surprise, un entraîneur va signer au PSG !

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a d'ores-et-déjà prolongé une première fois son contrat. Désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en 2027, le technicien espagnol pourrait toutefois parapher encore un nouveau bail à Paris dans les prochains mois.

En seulement deux ans sur le banc du PSG, Luis Enrique a fait l'unanimité puisqu'il a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Par conséquent, son contrat a déjà été prolongé jusqu'en 2027 et ce n'est peut-être pas terminé à en croire Dominique Séverac. Le journaliste du Parisien voit le technicien espagnol s'inscrire sur le très long terme à Paris.

Luis Enrique déjà vers une prolongation ? « Je sais que gouverner, c'est prévoir mais pourquoi parler du prochain coach alors que l'actuel est sous contrat jusqu'en 2027 ? Et si Luis Enrique part un jour, on peut imaginer que son fidèle adjoint le suivra ailleurs, non ? L'idée serait plutôt de prolonger Luis Enrique jusqu'en 2029 ou 2030 très bientôt », prédit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.