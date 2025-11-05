Transfert au PSG : «Nous y travaillons», c’est confirmé pour un international français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il sera libre à la fin de la saison, Dayot Upamecano est dans le viseur de plusieurs clubs et notamment dans celui du PSG, si jamais il décide de ne pas prolonger avec le Bayern Munich. Toutefois, le club allemand n’a pas l’intention de le laisser partir aussi facilement et son directeur sportif, Max Eberl, a confirmé des discussions dans l’optique d’un nouveau contrat pour l’international français.

Impressionnant mardi lors de la victoire du Bayern Munich (1-2) au Parc des Princes, Dayot Upamecano pourrait passer de l’autre côté dans quelques mois. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le PSG fait partie des clubs qui suivent la situation du défenseur âgé de 27 ans.

Le PSG attentif à la situation d’Upamecano « Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », a déclaré Fabrizio Romano, précisant que le Bayern Munich, où Dayot Upamecano est sous contrat jusqu’en juin 2026, est également en contact avec son agent.