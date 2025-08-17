Transfert à l'OM : Le cadeau sur mesure pour Greenwood

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille cassait sa tirelire l'été dernier en investissant 31,6M€ sur Mason Greenwood, deal conclu avec Manchester United qui ne voulait plus de lui. Cependant, son attitude printanière aurait très mal été vécu par la direction marseillaise avant le retour en forme de l'Anglais qui a témoigné d'un joli cadeau de la part des décideurs du club phocéen.

Mason Greenwood a fait l'objet de critiques et de sérieuses interrogations au printemps dernier en coulisses. A l'OM, on lui reprochait une certaine nonchalence ainsi qu'une implication pas exempte de tout reproche. Bien qu'il fut meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations aux côtés d'Ousmane Dembélé, son irrégularité en aurait agacé plus d'un selon L'Equipe.

«Les gens n'en pouvaient plus en interne» Et ce n'est pas Romain Molina qui dira le contraire. A l'occasion de sa vidéo de présentation de Ligue 1 sur sa chaîne YouTube, le journaliste d'investigation a confirmé la tendance concernant le ras-le-bol à l'OM au sujet de Mason Greenwood sur la fin de saison. « L'OM a réussi à garder ses cadres. Ca faisait très longtemps. Rabiot, Hojbjerg, Rulli. Les trois cadres de l'équipe et après il y a Greenwood. L'Anglais a eu un passage très compliqué en mars-avril, les gens n'en pouvaient plus en interne parce qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de je m'en foutisme ».