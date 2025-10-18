Transfert à l’OM : L’annonce qui va dégoûter l’OL !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a décidé de renforcer le côté gauche de sa défense avec Emerson Palmieri, qui évoluait jusque là à West Ham. Un bon coup pour le club phocéen, car l’international italien connaissait déjà la Ligue 1, grâce à son passage à l’OL il y a quelques années. Maintenant à Marseille, le joueur de 31 ans savoure car il n’a plus à affronter la pression du Vélodrome.

Comme c’est souvent le cas ces dernières années, l’OM a considérablement changé son effectif cet été. Le club phocéen a recruté une douzaine de joueurs en variant les profils. Pablo Longoria a parfois misé sur des jeunes éléments ne connaissant pas la Ligue 1, mais également sur des éléments plus expérimentés, qui connaissent déjà le championnat de France.

Après l’OL, l’OM pour Emerson L’OM a notamment apporté de l’expérience à sa défense et plus précisément au poste de latéral gauche, avec l’arrivée d’Emerson. L’international italien a débarqué en provenance de West Ham contre un chèque d’1M€ et, du haut de ses 31 ans, il apporte donc toute son expérience à l’effectif de Roberto De Zerbi. De plus, le piston connaît déjà la Ligue 1 pour avoir évolué une saison à l’OL en 2021.