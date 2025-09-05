Transfert à l'OM : La terrible manipulation en coulisses...

Pendant un long moment, le feuilleton Joel Ordonez a animé l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille... en vain. Le defenseur équatorien n'a pas été libéré par le Club Bruges qui aurait tout bonnement « manipulé » l'OM selon les informations du journaliste Romain Molina. Le voile se lève.
La course à la signature de Joel Ordonez n'a pas eu l'effet escompté par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Les décideurs du club phocéen ont fait, si l'on se fie aux informations divulguées par L'Equipe, de l'international équatorien de 21 ans une priorité absolue pour renforcer le secteur défensif de Roberto De Zerbi. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu.
«Bruges a manipulé l'OM en espérant une offre digne de Premier League à 40-50M€»
Le Club Bruges semble avoir fait mariner l'OM pendant quelque temps avant de finalement décider de ne pas se séparer de Joel Ordonez qui n'apparaissait pourtant plus dans le groupe de l'équipe belge pendant tout le mois d'août. Romain Molina a fait une révélation sur le feuilleton Ordonez par le biais de sa chaîne YouTube. « Bruges a manipulé l'OM en espérant une offre digne de Premier League à 40-50M€. Un accord à 25M€ existait mais ils ont fait traîner... »
«Ordonez est resté à Bruges et l'OM a pris Aguerd, leur plan B»
Le journaliste a poursuivi sa sortie en expliquant qu'une fois que le comité directeur de l'OM avait compris le petit jeu du Club Bruges, l'alternative Nayef Aguerd à 23M€ s'est immédiatement mise en marche. « Résultat : Ordonez est resté à Bruges et l'OM a pris Aguerd, leur plan B ».