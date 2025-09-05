Transfert à l'OM : La terrible manipulation en coulisses...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un long moment, le feuilleton Joel Ordonez a animé l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille... en vain. Le defenseur équatorien n'a pas été libéré par le Club Bruges qui aurait tout bonnement « manipulé » l'OM selon les informations du journaliste Romain Molina. Le voile se lève.

La course à la signature de Joel Ordonez n'a pas eu l'effet escompté par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Les décideurs du club phocéen ont fait, si l'on se fie aux informations divulguées par L'Equipe, de l'international équatorien de 21 ans une priorité absolue pour renforcer le secteur défensif de Roberto De Zerbi. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu.

«Bruges a manipulé l'OM en espérant une offre digne de Premier League à 40-50M€» Le Club Bruges semble avoir fait mariner l'OM pendant quelque temps avant de finalement décider de ne pas se séparer de Joel Ordonez qui n'apparaissait pourtant plus dans le groupe de l'équipe belge pendant tout le mois d'août. Romain Molina a fait une révélation sur le feuilleton Ordonez par le biais de sa chaîne YouTube. « Bruges a manipulé l'OM en espérant une offre digne de Premier League à 40-50M€. Un accord à 25M€ existait mais ils ont fait traîner... »