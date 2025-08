Transfert à l’OM : La révolution promise en direct !

L’OM se montre très actif sur le mercato, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club phocéen s’est notamment séparé de Valentin Rongier, transféré au Stade Rennais. Le milieu de terrain de 30 ans va apporter toute son expérience dans l’entrejeu d’Habib Beye, ce qui pourrait faire la différence la saison prochaine.

«C’est une recrue qui va véritablement changer le visage du Stade Rennais»

« Avec Rongier, tout est mieux rangé dans la maison. Tout est mieux rangé et c’est ce qu’il est en train d’amener à Rennes. C’est ce qu’il va amener à Rennes cette saison dans ce milieu à 2 ou 3 avec Cissé et Fofana. Il va apporter de l’expérience et de la sérénité à Cissé et un socle à Fofana pour être plus libre d’esprit, pour aller faire la différence en transition. Et même dans la rigueur, dans la régularité, dans le CV, cette équipe a besoin de joueurs comme Rongier, qui ont connu la Ligue 1 à un bon niveau. J’ai toujours été de ceux qui expliquaient que Rongier était un très bon joueur de Ligue 1, pas plus, parce que je voyais un plafond de verre pour l’échelon au-dessus notamment l’Europe. Je ne le voyais pas aller dans un grand club européen » a d’abord expliqué le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.