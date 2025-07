OM : Le prochain transfert qui choque tout le monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il souhaite recruter un autre défenseur central, l’OM pourrait s’attacher les services de Joel Ordóñez. Ce dernier semble être la nouvelle priorité de Marseille, un joueur pourtant ciblé par plusieurs grands clubs européens, notamment l’Inter Milan et le PSG, et voir les Olympiens se positionner dans ce dossier a étonné certains insiders.

Bien que CJ Egan-Riley (22 ans) et Facundo Medina (26 ans) soient déjà arrivés, l’OM cherche encore à renforcer sa défense. Dans cette optique, des discussions sont en cours avec le Club Bruges afin de s’attacher les services de Joel Ordóñez, international équatorien (8 sélections) de 21 ans.

« C’est intéressant de voir que l’OM peut se positionner sur ce type de marché » « Je me suis renseigné auprès des spécialistes belges qui en parlent comme le meilleur défenseur du championnat, d’un joueur qui a encore une grosse marge de progression, mais qui a montré déjà de très belles choses », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC à propos de Joel Ordóñez. « Il rentre totalement dans le profil que De Zerbi veut. Moi, j'avais appelé de mes souhaits un défenseur qui peut gérer la profondeur, qui peut être un aimant à ballon dans la surface et avoir une qualité de relance. La palette globale, il l’a. C’est encore brut et à cet âge, il y a une marge de progression, mais à l’image d’un Pacho qui a beaucoup progressé au PSG, peut-être qu’Ordóñez, la prochaine étape c’est l’OM. C’est intéressant de voir que l’OM peut se positionner sur ce type de marché. »