Transfert à l’OM : La rébellion d’un buteur pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, Elye Wahi quittait le RC Lens pour rejoindre l’OM. L’attaquant ne sera finalement resté que quelques mois à Marseille, ayant été un véritable flop. Un échec à propos duquel le principal intéressé aurait été averti. Mais voilà que Wahi n'en aurait fait qu’à sa tête pour ce transfert à l’OM.

Très actif au mercato, l’OM ne connait toutefois pas que des réussites dans son recrutement. On a pu le voir la saison dernière lorsque le club phocéen n’avait pas hésité à rapidement se débarrasser de certains flops. Ainsi, dès janvier 2025, quelques mois après avoir rejoint Marseille, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné avaient été exfiltrés. Acheté pourtant 30M€ au RC Lens, le buteur français avait alors été envoyé à l’Eintracht Francfort.

« Il a fait le frondeur » Elye Wahi a donc essuyé un énorme échec à l’OM. Un flop qui était visiblement prévisible. Mais voilà que l’attaquant français n’a pas voulu écouter ce qu’on lui avait conseillé comme l’a révélé Thibaud Vézirian sur Twitch : « Wahi a été mis en garde, je le sais, par des gens concernant les choix qu’il devait faire, les changements qu’il devait apporter. Il a été mis en garde sur le fait de ne pas aller à l’OM parce que ce serait dans un contexte trop compliqué pour lui. Il a fait le frondeur « non je vais réussir ». Boom, il s’est planté ».