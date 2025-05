Transfert à l’OM : La formidable promesse !

En 2006, Djibril Cissé quitte Liverpool pour rejoindre l’OM, d’abord sous la forme d’un prêt. Le club phocéen s’est ainsi attaché les services du buteur français, alors même qu’il venait de subir une effroyable blessure face à la Chine avec la France. Un couac qui n’a toutefois pas échaudé l’OM, qui a souhaité tenir sa promesse auprès de Cissé.

Pour Carré, Djibril Cissé est revenu sur son arrivée à l’ OM et la promesse faite par Pape Diouf malgré sa blessure. L’ancien Olympien a ainsi raconté : « L’OM ? Ce n’était pas prévu que j’arrive. Je suis à Liverpool, je reprends de ma blessure, tout se passe bien, on gagne la Ligue des Champions, je reprends de la confiance auprès du coach. On est en prépa de l’Euro avec la France et Benitez m’appelle pour me dire qu’il a changé de plans, qu’il va prendre Fernando Torres. Ça faisait déjà 2-3 fois que j’avais Pape Diouf au téléphone, il venait sonder ».

« Ta place est chez nous et quoi qu’il arrive, on fera le deal »

« On parle avec Pape, on se met d’accord, ils s’appellent avec mon agent, tout se passe bien. De base quand on discute, je ne suis pas blessé. Arrive cette blessure contre la Chine et je me dis que l’OM, c’est mort. C’est le premier truc que je me dis. Le pire scénario. Pape Diouf m’appelle et me dit : « On est des gens de parole, tu es un enfant de l’OM, ta place est chez nous et quoi qu’il arrive, on fera le deal ». Là, je suis passé de 0 à 100 », a ajouté Djibril Cissé.