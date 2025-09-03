Transfert à l’OM : La fake news qui fait parler

Entre l’Olympique de Marseille et Dani Ceballos, le mariage a été si proche… ou pas. Bien que les médias français et espagnols aient fait part d’un consensus entre les deux clubs pour que le joueur de Xabi Alonso déserte le vestiaire de la Casa Blanca afin de rejoindre l’OM, la vérité serait tout autre et a été exposée par The Athletic.
C’était le feuilleton du début de la dernière semaine du mercato dans les bureaux de la direction de l’Olympique de Marseille. Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid de 29 ans, semblait à un pas seulement de s’envoler pour la cité phocéenne. Un accord entre son entourage et les dirigeants semblaient avoir été trouvé, et il ne manquait plus qu’un terrain d’entente financier soit convenu entre les clubs.
Ceballos a fait capoté sa signature à l’OM au dernier moment
Ce qui aurait été chose faite d’après RMC Sport le mercredi 27 août en début d’après-midi. Avant que rapidement, le feuilleton Ceballos prenne une tournure bien différente. Selon AS et Marca, le champion d’Europe avec le Real Madrid en 2018, 2022 et 2024 aurait jugé que signer à l’OM sonnerait comme une régression dans sa carrière. C’est pourquoi il décidait de poursuivre à la Casa Blanca afin d’essayer d’y gagner sa place dans le onze de départ de Xabi Alonso.
Accord trouvé avec l’OM et le Real Madrid selon les médias français et espagnols, c’est faux !
The Athletic s’est attardé sur la fin du feuilleton chaotique pour Dani Ceballos à l’OM. La faction espagnole du média avec Mario Cortegana et Guillermo Rai a confirmé l’existence de discussions entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid pour ce qui aurait pu être un prêt avec option d’achat. Toutefois, malgré les informations ayant circulé en France comme en Espagne sur l’accord trouvé entre les deux clubs, il n’aurait jamais eu lieu. Tout simplement. Fake news selon The Athletic donc, la vérité éclate au grand jour.