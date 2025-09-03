Transfert à l’OM : La fake news qui fait parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’Olympique de Marseille et Dani Ceballos, le mariage a été si proche… ou pas. Bien que les médias français et espagnols aient fait part d’un consensus entre les deux clubs pour que le joueur de Xabi Alonso déserte le vestiaire de la Casa Blanca afin de rejoindre l’OM, la vérité serait tout autre et a été exposée par The Athletic.

C’était le feuilleton du début de la dernière semaine du mercato dans les bureaux de la direction de l’Olympique de Marseille. Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid de 29 ans, semblait à un pas seulement de s’envoler pour la cité phocéenne. Un accord entre son entourage et les dirigeants semblaient avoir été trouvé, et il ne manquait plus qu’un terrain d’entente financier soit convenu entre les clubs.

Ceballos a fait capoté sa signature à l’OM au dernier moment Ce qui aurait été chose faite d’après RMC Sport le mercredi 27 août en début d’après-midi. Avant que rapidement, le feuilleton Ceballos prenne une tournure bien différente. Selon AS et Marca, le champion d’Europe avec le Real Madrid en 2018, 2022 et 2024 aurait jugé que signer à l’OM sonnerait comme une régression dans sa carrière. C’est pourquoi il décidait de poursuivre à la Casa Blanca afin d’essayer d’y gagner sa place dans le onze de départ de Xabi Alonso.