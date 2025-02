Transfert à l’OM : Il répond à Ibrahimovic !

Axel Cornic

Recrue phare du dernier jour du mercato hivernal, Ismaël Bennacer a été présenté à la presse ce mercredi. Et le nouveau joueur de l’Olympique a tenu à s’expliquer au sujet de son départ de l’AC Milan, répondant à une récente sortie de son ancien dirigeant Zlatan Ibrahimovic.

A la recherche de renforts à la mi-saison, l’OM s’est tourné vers la Serie A avec plusieurs pistes chaudes qui ont rythmé les dernières semaines. C’est finalement celle menant à Ismaël Bennacer, que nous vous avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, qui a abouti dans les toutes dernières heures du mercato.

« Bennacer voulait vivre une nouvelle aventure »

Au lendemain de l’officialisation de son arrivée à l’OM, du côté de l’AC Milan on a souhaité mettre les choses au clair concernant son départ, par le biais de Zlatan Ibrahimovic. « Il a demandé à être transféré. Il était important pour l'AC Milan, il a eu des blessures, il est revenu à la fin du mois de décembre » a expliqué le conseiller spécial du club rossonero. « Il voulait vivre une nouvelle aventure. S'il veut chercher autre chose, il n'est pas obligé de rester ici. Nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous ».

« Je voulais l'OM et pas un autre club »

Lors de sa conférence de presse de présentation, Ismaël Bennacer a confirmé les propos d’Ibrahimovic, expliquant avoir effectivement demandé à quitter l’AC Milan. « Si je suis là, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit de venir. Ce n'est pas parce que le club ne me voulait plus. Bien au contraire » a déclaré la nouvelle recrue de l’OM. « C'était vraiment ma volonté. J'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM et pas dans un autre club. Je suis là aujourd'hui et je suis très content ».