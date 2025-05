Transfert à l’OM : Il annonce enfin le grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM avait pris des risques lors du dernier mercato hivernal en éjectant Elye Wahi pour finalement recruter Amine Gouiri et en faire son nouveau grand attaquant. Un pari qui s’est avéré payant, et Walid Acherchour met l’accent sur ce gros coup réalisé par l’OM avec le transfert de Gouiri.

Et si Amine Gouiri (25 ans) était le grand attaquant tant attendu par les dirigeants de l’OM ces dernières années ? L’international algérien, attiré en provenance du Stade Rennais pour 19M€ en janvier dernier et aligné en tant que pur buteur par Roberto De Zerbi, affiche un rendement très convaincant depuis son arrivée à l’OM. Et il a conquis les observateurs, à l’image de Walid Acherchour.

« Gouiri, le meilleur coup des dirigeants de l’OM cette saison »

« Amine Gouiri est le meilleur coup des dirigeants de l’OM cette saison avec Roberto De Zerbi inclu, parce que pour moi c’est le joueur qui a tout changé à l’OM. Je trouve qu’avoir la vision de sortir Wahi, ça tout le monde avait vu que ça collait pas, très bien. Mais aller chercher Amine Gouiri, qui est remplaçant à Rennes à ce moment là, qui est très irrégulier, qui est très frustrant, croire en lui, le faire jouer à cette position de numéro 9, mettre 19M€ sur lui, et voir comment ça fonctionne, pour moi ça a été le facteur X de la deuxième partie de saison », lâche Acherchour dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Un joueur dominant »

« Ça a été un joueur dominant. Gouiri, si tu te loupes à 19M€ après l’échec Wahi déjà, ça aurait pu commencer à couiner », persiste Acherchour au sujet d’Amine Gouiri, qu’il considère donc comme un excellent transfert pour l’OM.