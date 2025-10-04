Transfert à l'OM, c'est le coup de foudre !

Amadou Diawara

Le 31 aout dernier, l'OM a officialisé la signature d'Arthur Vermeeren. Arrivé en provenance de Leipzig, le crack de 20 ans est prêté avec option d'achat à Marseille. Interrogé sur ses premiers pas à l'OM, Arthur Vermeeren a avoué qu'il était déjà comme un poisson dans l'eau sous ses nouvelles couleurs, et ce, parce que tout le monde lui a facilité son intégration.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le RB Leipzig, Arthur Vermeeren a migré vers Marseille le 31 aout dernier. En effet, l'OM a finalisé le prêt avec option d'achat du milieu de terrain de 20 ans.

Arthur Vermeeren a signé à l'OM Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est livré sur son intégration à l'OM. D'après le crack belge, son acclimatation s'est très bien passée, et ce, parce qu'il a bénéficié d'un accueil particulier à Marseille.