Transfert à l'OM, c'est le coup de foudre !

Le 31 aout dernier, l'OM a officialisé la signature d'Arthur Vermeeren. Arrivé en provenance de Leipzig, le crack de 20 ans est prêté avec option d'achat à Marseille. Interrogé sur ses premiers pas à l'OM, Arthur Vermeeren a avoué qu'il était déjà comme un poisson dans l'eau sous ses nouvelles couleurs, et ce, parce que tout le monde lui a facilité son intégration.
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le RB Leipzig, Arthur Vermeeren a migré vers Marseille le 31 aout dernier. En effet, l'OM a finalisé le prêt avec option d'achat du milieu de terrain de 20 ans.
Arthur Vermeeren a signé à l'OM
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est livré sur son intégration à l'OM. D'après le crack belge, son acclimatation s'est très bien passée, et ce, parce qu'il a bénéficié d'un accueil particulier à Marseille.
«Tout le monde m’a très bien accueilli»
« Toi qui es arrivé fin août, comment s’est passée ton intégration avec les recrues et le groupe ? Je crois que ça s’est bien passé. Marseille est une très bonne équipe. Le staff, les supporters, la ville, tout le monde m’a très bien accueilli. Je suis très content d’être ici et très reconnaissant. Je crois que ça a beaucoup aidé. Le club est bien organisé sur et en dehors du terrain, donc ça facilite l’intégration », a confié Arthur Vermeeren, le numéro 18 de l'OM.