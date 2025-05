Transfert à l'OM : C'est confirmé pour ce grand attaquant !

La rédaction

Amine Gouiri brille sous ses nouvelles couleurs, mais l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte à d’autres renforts offensifs. Selon La Tribune OM, le club phocéen s’intéresserait de très près à Jonathan David, le buteur du LOSC. Une piste sérieuse alors que l'international canadien réalise une saison remarquable avec Lille.

L’OM semble avoir trouvé son grand attaquant avec Amine Gouiri. L’international algérien enchaîne les réalisations avec son nouveau club et sort d’un match plein face à Brest, durant lequel il a inscrit un triplé. Cependant, les dirigeants de l’OM continuent d’observer le marché au poste d’attaquant et se seraient récemment penchés sur le dossier Jonathan David, l’attaquant lillois.

David vers Marseille ?

Un intérêt bien réel, comme l’explique sur X le compte La Tribune OM. Le média spécialisé sur l’OM indique que Mehdi Benatia serait fortement intéressé et que le club phocéen chercherait bel et bien à faire venir le serial buteur du LOSC.

Un gros coup de l’OM

Une arrivée de Jonathan David sur la Canebière ferait le plus grand bien à l’OM. L’attaquant canadien du LOSC affiche des statistiques impressionnantes avec 25 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. En fin de contrat à la fin de l’année et estimé à 45 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, une telle arrivée serait un énorme coup pour l’OM.