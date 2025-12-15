Transfert à l’OM : Ce gros joueur regrette d’être venu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Brièvement passé par l'OM durant la saison 2000-2001, Bruno N'Gotty a vu son expérience phocéenne rapidement virer au fiasco, notamment avec le retour de Bernard Tapie au club. Et l'ancien défenseur central regrette d'ailleurs amèrement d'avoir signé à l'OM...

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en novembre dernier, Bruno N'Gotty est revenu sur les étapes marquantes de sa carrière, avec notamment la victoire en Coupe des Coupes avec le PSG en 1996 ou encore son absence pour la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France. Mais l'ancien défenseur central semble surtout avoir conservé un goût très amer de son passage à l'OM entre 2000 et 2001.

N'Gotty regrette d'avoir signé à l'OM « Le club où je n’aurais pas dû aller ? L'OM. Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Le club n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison », lâche Bruno N'Gotty, qui a notamment été miné par le retour de Bernard Tapie à la direction de l'OM en 2001.