«Monstrueux» : Un transfert de folie est annoncé au PSG !

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier se retrouve régulièrement sous le feu des critiques pour ses performances. Toutefois, Hugo Lloris valide son transfert au PSG, rappelant que l'ancien gardien du LOSC était «monstrueux» la saison dernière.

L'été dernier, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, qui a débarqué pour environ 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Un choix fort mais déjà vivement critiqué compte tenu des prestations du portier français. Cependant, Hugo Lloris monte au créneau. L'ancien portier des Bleus rappelle notamment que la saison dernière, Lucas Chevalier était tout simplement monstrueux.

Lloris monte au créneau pour Chevalier « Je trouve les critiques assez sévères mais c’est ainsi quand on joue dans un top club comme le PSG où il y a beaucoup plus d’attentes et de pression. Lille est un grand club et pas plus tard que l’an passé, il y était monstrueux. Je dirais qu’il y a des étapes dans une carrière. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne le connais pas personnellement mais il me semble qu’il a la tête sur les épaules pour atteindre son potentiel. Je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Il joue dans l’un des plus grands clubs européens, qui vient de gagner la Ligue des champions », lâche l'ancien capitaine de l'équipe de France dans une interview accordée au JDD, avant de poursuivre.