«Monstrueux» : Un transfert de folie est annoncé au PSG !

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier se retrouve régulièrement sous le feu des critiques pour ses performances. Toutefois, Hugo Lloris valide son transfert au PSG, rappelant que l'ancien gardien du LOSC était «monstrueux» la saison dernière.
L'été dernier, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, qui a débarqué pour environ 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Un choix fort mais déjà vivement critiqué compte tenu des prestations du portier français. Cependant, Hugo Lloris monte au créneau. L'ancien portier des Bleus rappelle notamment que la saison dernière, Lucas Chevalier était tout simplement monstrueux.
Lloris monte au créneau pour Chevalier
« Je trouve les critiques assez sévères mais c’est ainsi quand on joue dans un top club comme le PSG où il y a beaucoup plus d’attentes et de pression. Lille est un grand club et pas plus tard que l’an passé, il y était monstrueux. Je dirais qu’il y a des étapes dans une carrière. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne le connais pas personnellement mais il me semble qu’il a la tête sur les épaules pour atteindre son potentiel. Je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Il joue dans l’un des plus grands clubs européens, qui vient de gagner la Ligue des champions », lâche l'ancien capitaine de l'équipe de France dans une interview accordée au JDD, avant de poursuivre.
«Il était monstrueux au LOSC»
« Il a tout pour s’épanouir et faire partie des plus grands. Comme Mike, j’aime son style de jeu, j’aime les gardiens de but (sourire). Il faut aussi dire qu’il évolue dans un style de jeu bien précis avec Luis Enrique. Même s’il est un gardien moderne avec cette faculté à construire le jeu de derrière, il existe une phase d’adaptation. Je l’ai connue sous l’ère Pochettino à Tottenham. Tu perds beaucoup d’énergie et d’influence à participer au jeu et parfois, il t’en manque un peu dans les moments importants pour faire les arrêts. Certains gardiens n’ont pas cette contrainte de jouer de derrière, ils sont uniquement concentrés sur les arrêts qu’ils doivent faire en tant que gardien. Lui est également le premier relanceur de l’équipe, c’est plus exigeant mais je trouve qu’il le fait très bien. Il va évoluer et gommer ces petites choses, je ne suis pas inquiet pour lui », ajoute Hugo Lloris.