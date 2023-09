Transfert à 95M€ au PSG, son remplaçant a dit non

Jean de Teyssière

Lors du dernier jour du mercato, le PSG a réussi à trouver un accord avec le club allemand de l'Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Pour pallier ce départ, le club allemand serait en quête d'un nouvel attaquant. Alors que le choix de Francfort s'était porté sur Anthony Modeste, l'ancien international espoir a finalement choisi une autre destination.

Lors de l'avant-dernière offensive du PSG pour récupérer Randal Kolo Muani, l'attaquant parisien Hugo Ekitike semblait être compris dans la transaction. Mais lorsque l'Eintracht Francfort a compris que l'ancien Rémois ne souhaitait pas venir en Allemagne, le club a refusé de laisser partir Kolo Muani, et ce, si aucun remplaçant n'arrivait. Finalement, Francfort a plié face à une offre du PSG d'environ 95M€, mais il serait tout de même en quête d'un successeur à son numéro 9.

Francfort tente Modeste pour remplacer Kolo Muani

Le 2 septembre dernier, Foot Mercato affirmait que l'Eintracht Francfort discutait avec Anthony Modeste pour qu'il rejoigne le club et remplace Randal Kolo Muani, parti au PSG contre 95M€. Le Français était alors libre de tout contrat depuis sa fin d'aventure à Dortmund et il cherchait donc un nouveau club. L'ancien joueur d'Hoffenheim ou Cologne est un habitué de la Bundesliga et semblait être le meilleur choix pour les hommes de Dino Toppmöller...

Coup dur pour un attaquant du PSG, la verdict va tomber https://t.co/7YlnfpLerh pic.twitter.com/QaDoJzAaMv — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Modeste va signer à Al-Ahly