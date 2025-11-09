Transfert à 90M€ : Un buteur français répond cash sur le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Hugo Ekitiké doit faire face à beaucoup de concurrence à Liverpool, notamment celle d’Alexander Isak. Une situation que l’attaquant âgé de 23 ans a déjà connu au PSG avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, mais qu’il appréhende mieux désormais chez les Reds.

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké est habitué a la concurrence, lui qui a évolué avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. L’attaquant âgé de 23 ans n’a jamais réellement eu sa chance à Paris et c’est finalement à l’Eintracht Francfort qu’il a pu se révéler.

« La concurrence était plus rude pour moi » « Je pense que j'étais probablement avec les meilleurs joueurs de l'histoire. Évidemment, la concurrence était plus rude pour moi, il était difficile d'avoir du temps de jeu et d'être régulier », a confié Hugo Ekitiké dans un entretien accordé à Sky Sports. À Liverpool aussi, l’international français (4 sélections) doit batailler pour sa place, particulièrement avec Alexander Isak, que les Reds ont recruté contre 150M€.