PSG - Un buteur est de retour, l’annonce inattendue !

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké n’avait jamais réussi à prouver sa valeur dans la capitale avant de partir en Allemagne. Et alors qu’il retrouvera le Parc des Princes mardi soir à l’occasion du match contre l’Islande, le buteur de Liverpool en profite pour revenir sans détour sur son échec au PSG.

C’est un fait, le passage d’Hugo Ekitiké (23 ans) au PSG n’a pas été une réussite. Loin de là. Le buteur de l’équipe de France, transféré de l’Eintracht Francfort à Liverpool pour 95M€ cet été, a longtemps été barré par le trio Mbappé-Neymar-Messi au Parc des Princes, et Christophe Galtier ne lui avait quasiment pas laissé la chance de s’exprimer. Ekitiké retrouvera l’enceinte du PSG mardi soir avec les Bleus contre l’Islande, et il a évoqué le sujet en conférence de presse.

« Aucune haine envers Galtier » « Non, ce n'est pas une revanche. C'est le football qui parle, je me suis accroché, j'ai cru en moi. Mais parler de revanche, non, il n'y aucune haine envers ce qu'il s'est passé avec Christophe Galtier ou au Paris Saint-Germain. Ça a été un apprentissage. Je n'ai aucun regret. J'ai vraiment progressé en tant que joueur et en tant qu'humain au Paris Saint-Germain », glisse l’ancien buteur du PSG, qui réalise un début de saison XXL sous la tunique de Liverpool (2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs de Premier League). Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, il refuse d’en vouloir à Galtier malgré son temps de jeu famélique au PSG à l’époque.