Mbappé boucle son transfert : Le salaire qui fait polémique !

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Kylian Mbappé devenait actionnaire majoritaire du SM Caen. Le capitaine des Bleus a ainsi pris les commandes en Normandie, mais voilà que suite à cela, il y a eu certaines mauvaises surprises comme avait révélé Fayza Lamari. Une réponse à la mère de Mbappé est alors tombée.

Visiblement, après avoir racheté 80% du SM Caen, Kylian Mbappé aurait eu quelques mauvaises surprises. C’est ce qu’avait révélé sa mère. En effet, Fayza Lamari avait attaqué l’ancienne direction du club normand, balançant : « Quand vous récupérez le club au mois d'août et que vous découvrez les cadavres qu'il y a à l'intérieur du club - parce qu'il y en avait - je défie quiconque de venir voir ».

Le transfert de M’Vila pour taper sur Mbappé ! Attaquée par Fayza Lamari, l’ancienne direction du SM Can a souhaité répondre. Ainsi, dans des propos accordés à So Foot, il a été dit à la mère de Kylian Mbappé : « Comment peut-on dire que le club allait si mal financièrement alors que la première décision en arrivant a été de recruter Yann M’Vila, devenu le plus gros salaire du club ? ».