Transfert à 80M€ au PSG, il lâche un coup de gueule

Thibault Morlain

A la recherche d’un buteur durant ce mercato estival, le PSG a fini par recruter Randal Kolo Muani ainsi que Gonçalo Ramos. A 22 ans, le Portugais est arrivée du Benfica Lisbonne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Au total, Ramos pourrait coûter 80M€ au PSG. Un joli chèque donc en prévision pour le club lisboète, mais voilà que du côté de Lisbonne, Rui Costa est assez remonté quand il faut évoquer ce transfert du nouveau joueur du PSG.

Recruter un numéro 9 était l’une des grandes priorités du PSG cet été. Après avoir pensé à Harry Kane ou encore Victor Osimhen, Luis Campos est finalement allé chercher Gonçalo Ramos du côté du Benfica Lisbonne. A 22 ans, le Portugais a donc rejoint le groupe de Luis Enrique sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 65M€ + 15M€. Voilà donc désormais Ramos au PSG, un transfert qui fait naitre une certaine colère de la part du président du club lisboète, Rui Costa.

« Comment est géré le départ de Gonçalo Ramos ? Avec mécontentement »

Même si le Benfica va empocher un joli chèque avec cette vente de Gonçalo Ramos, ce transfert au PSG reste en travers de la gorge de Rui Costa. Invité du congrès Thinking Football, le président du Benfica a lâché, rapporté par A Bola : « Comment est géré le départ de Gonçalo Ramos ? Avec mécontentement car nous vivons dans un pays comme celui-ci où les clubs ne peuvent pas survivre sans ventes. Ce que nous cherchions avec cette vente, c’était de protéger le rester du groupe ».

« Aucun club ne peut survivre sans ventes »