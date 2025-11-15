Transfert à 75M€, il est annoncé au PSG !

Alexis Brunet

À seulement 20 ans, Kenan Yildiz est depuis plusieurs saisons l’un des meilleurs joueurs de la Juventus de Turin. L’année prochaine, l’international turc pourrait être tenté de franchir un cap et d’aller voir ailleurs et le PSG pourrait bien se montrer intéressé. Pour le moment rien ne dit que le Turinois atterrira à Paris mais c’est en tout cas le vœu d’un ancien joueur de la Vieille Dame.

Depuis le début de la saison, le PSG doit souvent composer avec de nombreuses absences à cause des blessures. L’attaque du club de la capitale est particulièrement touchée et actuellement ce sont Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui sont présents à l’infirmerie.

Kenan Yildiz bientôt au PSG ? L’attaque du PSG est donc souvent minée et pour remédier à cela le club de la capitale sera peut-être tenté de recruter dans ce secteur. Domenico Marocchino, ancien joueur de la Juventus de Turin, a d’ailleurs glissé un nom à Luis Campos. « J'espère que mes évaluations sont erronées, car je ne juge pas Yildiz comme le fait l'opinion publique. Je veux voir s'il va au PSG, s'il joue à la place de Kvara ou Dembelè, qui sont deux fois plus rapides. C'est un talent, mais il doit encore le prouver », a déclaré l’ancien milieu de terrain italien à TMW Radio.