Transfert à 70M€ : Le Real Madrid reçoit le feu vert, il va rejoindre Mbappé ?

Après avoir dépensé 50M€ pour recruter Alvaro Carreras, le Real Madrid aurait un autre latéral gauche dans son viseur. Dans l’optique du prochain mercato estival, les Merengue seraient très intéressés par Nathaniel Brown. L’Eintracht Francfort en demanderait entre 60 et 70M€ et serait persuadé que l’international allemand partira à l’été 2026.
Le Real Madrid aurait déjà identifié une de ses cibles dans l’optique du prochain mercato estival. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, la Casa Blanca explorerait une piste en Bundesliga, celle menant à Nathaniel Brown, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Eintracht Francfort.
Le FC Barcelone et Manchester United également sur le coup
Le latéral gauche âgé de 22 ans serait sur la liste des joueurs convoités par le Real Madrid l’été prochain, après l’avoir observé lors des derniers matchs de son équipe, contre Cologne (3-4) et l’Atalanta (0-3). Le FC Barcelone serait également intéressé par Nathaniel Brown et Manchester United surveillerait l’évolution de ce dossier.
Francfort réclame entre 60 et 70M€
Selon Florian Plettenberg un départ de l’international allemand (2 sélections) à l’été 2026 serait quasiment acté. L’Eintracht Francfort serait convaincu à « 100 % » que Nathaniel Brown quittera le club à ce moment-là. En ce sens, Markus Krösche, directeur sportif, aurait fixé son prix entre 60 et 70M€.