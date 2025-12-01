Transfert à 70M€ : Le Real Madrid reçoit le feu vert, il va rejoindre Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir dépensé 50M€ pour recruter Alvaro Carreras, le Real Madrid aurait un autre latéral gauche dans son viseur. Dans l’optique du prochain mercato estival, les Merengue seraient très intéressés par Nathaniel Brown. L’Eintracht Francfort en demanderait entre 60 et 70M€ et serait persuadé que l’international allemand partira à l’été 2026.

Le Real Madrid aurait déjà identifié une de ses cibles dans l’optique du prochain mercato estival. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, la Casa Blanca explorerait une piste en Bundesliga, celle menant à Nathaniel Brown, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Eintracht Francfort.

Le FC Barcelone et Manchester United également sur le coup Le latéral gauche âgé de 22 ans serait sur la liste des joueurs convoités par le Real Madrid l’été prochain, après l’avoir observé lors des derniers matchs de son équipe, contre Cologne (3-4) et l’Atalanta (0-3). Le FC Barcelone serait également intéressé par Nathaniel Brown et Manchester United surveillerait l’évolution de ce dossier.