Transfert à 6M€ : Le coup de foudre à l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL surprend son monde en ce début de saison. Malgré son effectif limité quantitativement, le club rhodanien n’a perdu qu’un seul match jusqu’à présent. Certains commencent d’ailleurs à tirer leur épingle du jeu, à l’instar de Tanner Tessmann. Le milieu de terrain américain a totalement séduit Paulo Fonseca au sein de la formation lyonnaise.

Personne n’aurait vraiment parié sur un début de saison aussi radieux du côté de l’OL. Et pourtant, le club rhodanien n’a enregistré qu’une seule défaite depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025-2026 (contre le Stade Rennais, 3-1). Paulo Fonseca fait des merveilles avec un effectif pourtant limité quantitativement après un mercato où la plupart des meilleurs éléments lyonnais s’est envolée ailleurs.

Tessmann commence à s'imposer à l'OL Alexandre Lacazette a signé au Neom SC en Arabie Saoudite, Nemanja Matic s’est engagé à Sassuolo, Georges Mikautadze a été transféré à Villarreal... Certains joueurs de l’OL ont néanmoins su profiter de cette grosse vague de départs pour se faire une place et un nom au sein de l’équipe olympienne. C’est notamment le cas de Tanner Tessmann.