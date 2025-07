Transfert à 63M€ : Le retournement de situation qui rend fou le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, le jeune prodige argentin Franco Mastantuono a décidé de rejoindre le Real Madrid, qui a déboursé un total de 63M€ afin de se l’offrir. Pourtant, quelques semaines plus tôt, le joueur de River Plate se rapprochait du PSG. Finalement, le milieu offensif a fait volte-face, ce qui n’a pas du tout plu aux dirigeants parisiens comme l’a rappelé Dominique Sévérac.

Considéré comme le plus grand talent de sa génération en Argentine, le phénomène de River Plate était emballé à l’idée de rejoindre le PSG … avant de finalement faire volte-face et de s’engager en faveur du Real Madrid , son club de cœur. Comme l’a rappelé le journaliste du Parisien Dominique Sévérac , ce changement d’attitude n’a pas plu aux dirigeants parisiens.

« À Paris, on n'aime pas ça »

« C'est un choix stratégique de ne plus surpayer des joueurs. C'est ce qu'on reprochait avant au PSG. Paris proposait le montant de sa clause, 45 millions d'euros. Le Real a mis plus de 60 millions sur la table. Et le joueur, qui semble-t-il avait donné sa priorité au PSG, a fait volte-face. À Paris, on n'aime pas ça, à l'image de Rayan Cherki il y a un an », a-t-il confié dans une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien ce lundi.