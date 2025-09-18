Transfert à 63M€ : L’annonce inattendue d’un gros joueur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il démarre actuellement sa douzième saison dans les rangs du PSG, Marquinhos semble toujours autant épanoui dans le projet et affiche d’ailleurs son envie de terminer sa carrière au Parc des Princes. Le défenseur brésilien ne perçoit pas le transfert d’Ilya Zabarnyi (63M€) comme une menace pour son futur et s’en explique.

Marquinhos (31 ans) est-il menacé au PSG ? Annoncé pendant quelque temps sur le départ en direction de l’Arabie Saoudite cet été, l’international brésilien est finalement resté dans la capitale mais a vu débarquer un concurrent de taille durant le mercato : Ilya Zabarnyi (23 ans), le robuste défenseur ukrainien, attiré par le PSG en provenance de Bournemouth pour 63M€ (hors bonus) et appelé à remplacer Marquinhos dans un avenir proche.

« Rester le plus longtemps possible » Interrogé dans les colonnes du Parisien, Marquinhos a fait une grosse annonce sur son avenir au PSG : « Finir ma carrière au PSG ? J’espère… La concurrence est de plus en plus difficile dans les grands clubs. Mais jusqu’au dernier jour, je me donnerai à plus de 100 % pour Paris. Avec la forme que j’ai et vu mon âge, je peux encore apporter beaucoup à cette équipe. Mais il peut se passer beaucoup de choses, ça dépend du président, du coach, de moi aussi. Je dois être performant pour garder ma place. Le foot va vite. Je vais tout donner pour que le coach et le président soient contents de moi et pour pouvoir rester le plus longtemps possible », confie le capitaine parisien, sous contrat jusqu’en 2028.