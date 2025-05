Transfert à 60M€ : Le plan diabolique du Real Madrid

Alexis Brunet

Après une saison plus que compliquée, le Real Madrid pourrait frapper fort lors du prochain mercato estival. Le club espagnol souhaite notamment se renforcer au poste de latéral gauche et aurait ciblé pour cela Álvaro Carreras. Le Benfica Lisbonne demanderait pas moins de 60M€ pour laisser partir son défenseur, mais les dirigeants madrilènes auraient un plan pour faire baisser la note.

La saison 2024-2025 risque d’être bien triste pour le Real Madrid. Après son élimination en Ligue des champions et sa défaite en finale de Coupe du Roi (3-2 contre le FC Barcelone), il ne reste que la Liga aux hommes de Carlo Ancelotti. Là encore, les Madrilènes pourraient se faire chiper le trophée par le Barça, puisque les coéquipiers de Jules Koundé sont pour le moment premiers avec quatre points d’avance sur les Madrilènes et plus que cinq matches à disputer.

Le Real Madrid sera actif cet été

Forcément, une saison sans trophée pour le Real Madrid ferait tache et, si c’est le cas, le club espagnol devrait se servir du mercato pour rebondir. Les Madrilènes auraient d’ailleurs déjà identifié un secteur à renforcer : la défense. La Casa Blanca a souffert des absences pour blessures de plusieurs joueurs et il faudra sans doute réinjecter du sang neuf. Un Français serait d’ailleurs en danger.

Le plan du Real Madrid pour Carreras

Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy… On ne compte plus les défenseurs du Real Madrid qui se sont blessés dernièrement. D’après les informations du journal AS, le club espagnol serait d’ailleurs lassé des blessures du latéral français et aimerait donc lui trouver un remplaçant. Les dirigeants madrilènes auraient ciblé Alvaro Carreras, qui évolue au Benfica Lisbonne, mais les 60M€ demandés par la formation portugaise auraient de quoi dissuader la Casa Blanca. Toutefois, Florentino Pérez aurait un plan pour s’offrir le joueur de 22 ans. Il souhaiterait demander à Manchester United, qui a négocié une clause de rachat de 18M€ lors de la vente du latéral au Benfica, de le racheter pour le revendre dans la foulée au Real Madrid contre une somme bien moins élevée que les 60M€ initialement demandés. Reste à voir si les Red Devils seraient prêts à faire cette fleur au pensionnaire de Liga.