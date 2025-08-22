Transfert à 55M€ : Le PSG annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a opté pour une décision radicale cet été en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie tout en recrutant Lucas Chevalier en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert à 55M€, bonus compris. Luis Enrique s’est de nouveau confié sur cet épineux dossier en conférence de presse, et le coach espagnol du PSG se montre très serein sur son choix.

C’est la révolution des gardiens au PSG ! Luis Enrique a décidé de mettre un terme au règne de Gianluigi Donnarumma et de pousser le portier italien vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Et parallèlement, il a opté pour la signature de Lucas Chevalier, fraichement arrivé au PSG pour 55M€ (bonus compris). Un choix fort qui suscite un gros débat depuis une dizaine de jours, et Enrique s’en est de nouveau expliqué jeudi après-midi en conférence de presse.

« Aucun problème » L’entraîneur du PSG affiche un parfaite sérénité quant à ce choix : « Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai aucun problème à la prendre mais je n'expliquerai rien sur des joueurs qui sont au PSG. Ca ne m'intéresse pas », confie Luis Enrique.