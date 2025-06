Transfert à 50M€ : Pierre Ménès dénonce une arnaque pour l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM voudrait attirer Matthis Abline, Waldemar Kita, président du FC Nantes, a lâché un gros coup de pression au club phocéen en annonçant que son joueur ne prendrait pas le chemin du Vélodrome, sauf en cas de transfert estimé à 50M€. De quoi faire réagir Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

«50 millions pour un mec qui a mis neuf pauvre buts dans l’année...»

Une sortie qui a fait réagir Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. « C’est peut-être un coup de bluff pour espérer en gratter 20 ou 25. Maintenant, 50 millions pour un mec qui a mis neuf pauvre buts dans l’année, même si je pense qu’Abline a des qualités indéniables, mais si Matthis Abline valait réellement 50 millions, Nantes ne se serait pas maintenu avec un joueur de ce niveau à la dernière journée. Si Abline vaut 50 millions, combien vaut Emegha qui lui a mis 14 buts et a terminé avec une équipe qui va jouer la Conférence League. Donc je pense qu’il y a une grosse part de bluff de Kita, qui doit en plus l’avoir mauvaise de s’être fait piquer Rongier et Merlin. Maintenant, on sait comment c’est avec Kita, le chien aboie et la caravane passe », balance l’ancien chroniqueur du CFC.