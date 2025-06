Donnarumma - PSG : L’ancien de l’OM qui veut tout gâcher !

Héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Ginaluigi Donnarumma se retrouve à seulement un an de la fin de son contrat. Ainsi, son avenir est devenu un véritable feuilleton, surtout parce que les négociations avec le Paris Saint-Germain concernant sa prolongation ne semblent pas avancer.

Evidemment, un gardien de son niveau dans une telle situation attire assez rapidement l'attention, surtout à l’étranger. Ces derniers jours, les plus grands clubs d’Europe ont été cités comme le Real Madrid , les deux géants de Manchester, le Bayern Munich et évidemment les cadors de Serie A . Parmi eux il y a l’ Inter , qui penserait fortement à Donnarumma pour remplacer un Yann Sommer vieillissant et dont le contrat se termine également en juin 2026. Mais une toute nouvelle piste semble prendre de l’ampleur depuis quelques semaines...

La Juventus de Tudor en rêve

De l’autre côté des Alpes, la Juventus a l’intention de lancer une véritable révolution après l’échec du projet de Thiago Motta. Quasiment tous les postes pourraient connaitre un grand chamboulement et c’est notamment le cas au poste de gardien de but. Mattia Perin aurait réclamé son départ au cours de ce mercato et Michele Di Gregorio, titulaire tout au long de la saison dernière, pourrait bien être poussé vers la sortie. Ainsi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que Igor Tudor et les dirigeants bianconeri rêveraient de rapper un gros coup avec Gianluigi Donnarumma. Mais pour le moment il ne semble y avoir rien de concret, surtout parce que l’Italien a clairement annoncé que sa priorité reste le PSG.