29M€ : Le contrat qui va régaler Kylian Mbappé !

Après avoir bouclé ses trois premiers transferts, le Real Madrid mettrait l’accent sur les prolongations. Le club madrilène serait sur le point d’étendre l’engagement de Brahim Diaz après avoir scellé l’avenir de Raul Asencio. Sa signature pourrait d’ailleurs particulièrement plaire à un certain Kylian Mbappé, très proche de l’international marocain dans le vestiaire.

Le Real Madrid s’est montré très actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club madrilène a déjà mis la main sur Dean Huijsen , Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono . Désormais, les Merengue voudraient mettre l’accent sur les prolongations. La Casa Blanca a déjà scellé l’avenir de Raul Asencio , et devrait bientôt faire de même avec Brahim Diaz .

Le Real Madrid va prolonger Brahim Diaz

Très proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire merengue, l’international marocain serait jugé essentiel dans l’effectif du Real Madrid selon les informations d’AS et MARCA. Xabi Alonso apprécierait particulièrement le joueur de 25 ans, avec qui il a déjà eu de bons contacts. Brahim Diaz pourrait ainsi être amené à avoir un rôle plus important dans la rotation derrière Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo.