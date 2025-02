Transfert à 50M€ : Le PSG ouvre une enquête !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les 4 recrues arrivées au PSG l'été dernier, on retrouve notamment Désiré Doué. Grand espoir du football français, le milieu offensif a été acheté pour 50M€, hors bonus, au Stade Rennais. Mais voilà qu'avant de lâcher une telle somme, le club de la capitale a tenu à assurer ses arrières, ouvrant ainsi une enquête à propos de Doué.

Du côté du PSG, on a décidé d'en finir avec le bling-bling et le recrutement de grandes stars. Désormais, le club de la capitale semble se tourner vers la jeunesse, notamment française. On a ainsi pu le voir l'été dernier avec le recrutement de Désiré Doué. Alors que le milieu offensif de 19 ans évoluait à Rennes, le PSG a sorti le chéquier, dépensant ainsi 50M€, hors bonus, pour recruter Doué.

Le PSG à la croisée des chemins ? Une décision clé pourrait bouleverser le trio en place. 🔍

➡️ https://t.co/bk2ZzprdVK pic.twitter.com/UPejXTJ39G — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

L'enquête du PSG

Cette décision du PSG était tout de même bien réfléchie. En effet, avant de dépenser 50M€ pour Désiré Doué, le club de la capitale a souhaité prendre les renseignements nécessaires. Ainsi, selon les informations de L'Equipe, le PSG a visiblement mené une enquête, afin notamment d'en savoir plus sur la personnalité de Doué.

Aucune folie pour Doué

De son côté, Désiré Doué ne fait pas de grosses folies en dehors des terrains. Le quotidien sportif explique que le joueur du PSG a été mis en garde sur la vie nocturne parisienne, mais lui est plutôt casanier. Doué ne penserait d'ailleurs qu'à deux choses : sa carrière et sa famille. De quoi rassurer le PSG.