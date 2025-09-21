Transfert à 50M€ : Le PSG en guerre avec six clubs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a déboursé pas moins de 50M€ cet été pour rafler la mise avec Dean Huijsen, le talentueux défenseur central espagnol qui figurait également sur la short-list du PSG. Et l'agent de Huijsen annonce d'ailleurs qu'il y avait pas moins de sept courtisans sérieux cet été sur les traces de l'ancien joueur de Bournemouth.

Toujours attiré par les jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG a tenté un gros coup en Premier League cet été. Dean Huijsen (20 ans), le jeune défenseur international espagnol, était en instance de départ à Bournemouth, et les prétendants se sont donc logiquement bousculés dans ce dossier, y compris le PSG. Mais c'est finalement le Real Madrid qui a bouclé le transfert de Huijsen pour 50M€.

« Au moins sept clubs qui le voulaient » Interrogé sur RMC Sport, son agent Ali Barat évoque la concurrence XXL à laquelle le PSG a dû faire face dans ce dossier : « Avec Dean, c'était très facile. Nous avons très bien travaillé avec sa famille. Je pense qu'il y avait plus de sept clubs qui le voulaient. Il y avait une clause de 50 millions de livres aussi. Donc il n'y avait pas de réelle négociation à faire avec le club, ce qui a rendu le travail beaucoup plus facile. Il s'agissait juste de rendre visite à tous les clubs, d'écouter tous les projets », assure l'agent de Dean Huijsen.