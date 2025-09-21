Transfert à 50M€ : Le PSG en guerre avec six clubs !

Le Real Madrid a déboursé pas moins de 50M€ cet été pour rafler la mise avec Dean Huijsen, le talentueux défenseur central espagnol qui figurait également sur la short-list du PSG. Et l'agent de Huijsen annonce d'ailleurs qu'il y avait pas moins de sept courtisans sérieux cet été sur les traces de l'ancien joueur de Bournemouth.
Toujours attiré par les jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG a tenté un gros coup en Premier League cet été. Dean Huijsen (20 ans), le jeune défenseur international espagnol, était en instance de départ à Bournemouth, et les prétendants se sont donc logiquement bousculés dans ce dossier, y compris le PSG. Mais c'est finalement le Real Madrid qui a bouclé le transfert de Huijsen pour 50M€.
« Au moins sept clubs qui le voulaient »
Interrogé sur RMC Sport, son agent Ali Barat évoque la concurrence XXL à laquelle le PSG a dû faire face dans ce dossier : « Avec Dean, c'était très facile. Nous avons très bien travaillé avec sa famille. Je pense qu'il y avait plus de sept clubs qui le voulaient. Il y avait une clause de 50 millions de livres aussi. Donc il n'y avait pas de réelle négociation à faire avec le club, ce qui a rendu le travail beaucoup plus facile. Il s'agissait juste de rendre visite à tous les clubs, d'écouter tous les projets », assure l'agent de Dean Huijsen.
« Son rêve était de jouer pour le Real Madrid »
Et le PSG a rapidement été obligé de se faire une raison sur ce dossier : « Nous avons fait tout ce processus sur les deux derniers mois de la saison, et ensuite on s'est assis avec Dean et sa famille pour faire son choix. Pour lui c'était clair : son rêve était de jouer pour le Real Madrid », poursuit l'agent de Dean Huijsen.