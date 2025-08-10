Transfert à 50M€, le Paris FC se fait recaler !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, le Paris FC serait déterminé à recruter Matthis Abline avant cette date. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club présidé par Pierre Ferracci aurait formulé une première offre d'environ 25M€ (bonus compris). Réclamant 40-50M€ pour la vente de son numéro 7, la direction du FC Nantes aurait recalé le PFC.

Désireux de renforcer la pointe de son attaque, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Matthis Abline. D'après Le Parisien, le buteur du FC Nantes serait la priorité du club présidé par Pierre Ferracci en attaque.

Abline : Le Paris FC a proposé 25M€ Souhaitant boucler la signature de Matthis Abline avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures, les hautes sphères du Paris FC ont déjà lancé une première offensive. A en croire Le Parisien, le PFC aurait proposé environ 20M€, plus 5M€ de bonus, au FC Nantes ce vendredi.