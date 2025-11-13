Transfert à 50M€ : Le coup parfait annoncé à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre près de 50M€ par le Real Madrid à l’été 2024, Ednrick se rapproche de l’OL, où il devrait être prêté en janvier jusqu’à la fin de la saison. Une arrivée que Christophe Dugarry voit d’un très bon œil. Ce dernier estime que l’attaquant âgé de 19 ans peut énormément apporter aux Gones et est même surpris de sa situation actuelle chez la Casa Blanca.

Selon la presse brésilienne, Endrick devrait bel et bien débarquer à l’OL cet hiver, dans le cadre d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison. Lyon devrait prendre en charge la moitié du salaire de l’attaquant âgé de 19 ans, en quête de temps de jeu après une première partie de saison difficile au Real Madrid.

« Je pense que le coup se tente et qu’il peut faire énormément de bien à l’Olympique Lyonnais » Aux yeux Christophe Dugarry, il n’y a pas d’hésitation à avoir : Endrick est un très bon coup à tenter pour l’OL. « Moi, je fonce direct. Il a 19 ans, Lyon a besoin à tout prix d’un attaquant. Avoir Endrick, qui a valu 50M€, repéré par les recruteurs du Real Madrid, c’est quand même pas rien. Le garçon a du talent, il est international. Moi, je fonce les yeux fermés. À mon avis, je leur souhaite, mais ils ne trouveront pas mieux. En plus, Lyon a l’habitude d’accueillir des Brésiliens, donc ils savent y faire. Il y a une vraie connexion entre les supporters et les Brésiliens. Je pense que le coup se tente et qu’il peut faire énormément de bien à l’Olympique Lyonnais », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.