Transfert à 50M€ : La nouvelle folie du PSG !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur Marcus Rashford, et seraient même prêts à faire une folie pour l’international anglais.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours. Le PSG pourra donc en profiter pour combler les lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Mais le club de la capitale semble également déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient activé quelques pistes sur le marché des transferts, notamment dans le secteur offensif.

Le PSG garde un oeil sur Rashford... Si le nom de Julian Alvarez revient souvent ces derniers jours, le PSG garderait également un œil sur la situation de Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, l’international anglais revit au FC Barcelone. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre le recruter si jamais le club catalan ne lève pas son option d’achat à l’issue de la saison.