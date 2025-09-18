Transfert à 50M€ - «Comme un Brésilien» : Le très gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2024, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué. Un très gros coup compte tenu de l'importance qu'a prise l'ancien Rennais. Interrogé sur l'évolution du crack parisien, Nenê ne tarit pas d'éloges et compare même Désiré Doué aux Brésiliens. En bon fan de Neymar, l'international français devrait apprécier.

Fan de Neymar, Désiré Doué n'a jamais caché qu'il s'inspirait de l'ancien numéro 10 du PSG dans son jeu. Dans cette optique, la sortie de Nenê, qui encense l'ancien joueur du Stade Rennais et le décrivant comme un joueur brésilien.

Nenê s'enflamme pour Doué « Le coach, qui a réussi à dérouler son style à 100%. Ceux qui faisaient la différence. (Désiré) Doué, j'ai adoré sa tranquillité, sa manière d'être. Comme s'il jouait dans la rue, comme un Brésilien. Une révélation. (Ousmane) Dembélé, avant, il faisait une chose bien, une moins bien, là, il ne faisait que du bien ! Marquinhos, je n'en parle même pas. Il les a faits tous se sentir importants, c'est très rare », lâche l'ancien numéro 10 du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE.