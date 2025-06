Transfert à 50M€ : C’est le jackpot pour le PSG

L’été dernier, le PSG avait livré une grosse bataille avec le Bayern Munich au sujet de Désiré Doué. Le Français avait finalement décidé de rejoindre Paris contre un chèque de 50M€ et grand bien lui a pris. Aujourd’hui, le jeune joueur de 20 ans est l’un des hommes de base de Luis Enrique, et il fait rêver au-delà de l’Atlantique.

« Les gamins veulent tous être Désiré Doué aujourd’hui »

Forcément, la victoire du PSG face à l’Inter Milan a attiré le regard de nombreux observateurs aux quatre coins du monde et notamment aux États-Unis. Selon l’agent de joueurs français aux USA Jerome Meary, interrogé par Le Parisien, le club de la capitale a reçu un gros coup de projecteur grâce à ce titre européen et Désiré Doué est devenu le porte-drapeau du champion de France. « Le regard sur le club a déjà beaucoup changé. C’est la concrétisation d’un projet à long terme. On voit beaucoup plus de maillots du PSG un peu partout dans les rues. Les gamins veulent tous être Désiré Doué aujourd’hui. » Si les Parisiens remportent la Coupe du monde des clubs, il y a fort à parier qu’ils seront encore un peu plus suivis au pays de Donald Trump.