Mercato - OM : «On discutera», rendez-vous fixé pour un transfert !

Matthis Abline a évoqué son avenir dans un entretien accordé à L'Équipe et répondu aux propos de son président, Waldemar Kita, qui a assuré que l’OM devrait payer 50M€ pour le recruter. L'attaquant âgé de 22 ans a confié ne pas se préoccuper de cela pour le moment, lui qui dispute actuellement l’Euro Espoirs, et qu’il aurait une discussion avec le FC Nantes à son retour.

« Moi je suis à l'Euro, on discutera en temps voulu »

« (Rires.) Ouais, j'ai vu ça... Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà », a répondu Matthis Abline aux propos du président du FC Nantes, lui aussi auprès de L'Équipe. « Énormément de trucs me tentent. (Sourire.) Aujourd'hui, je ne me projette pas. Je suis à l'Euro et c'est tout », a-t-il ajouté à propos de l’intérêt de l’OM. Pour le moment, il souhaite se focaliser sur l’Euro Espoirs avant de penser à son avenir au FC Nantes, qui va nommer Luis Castro comme nouvel entraîneur : « J'ai vu ça à travers les médias. On verra, je n'ai pas eu de nouvelle du nouvel entraîneur, je pense qu'il va d'abord prendre ses marques. Moi je suis à l'Euro, on discutera en temps voulu. Est-ce que les sollicitations de l’OM me préoccupent ? Franchement, je n'ai pas encore trop réfléchi à ça. Ma saison n'est pas terminée, la saison prochaine n'a pas démarré. Pour l'instant, je suis ici avec les Espoirs et j'y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard… »