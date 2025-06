Mercato - PSG : La réponse cash à 117M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d’Europe avec le PSG, Bradley Barcola est un dossier qui semble faire chavirer des cœurs à l’étranger. Liverpool et le Bayern Munich seraient sur les rangs. La quête de la signature de l’international français s’annonce compliquée voire impossible au vu de la position actuelle du Paris Saint-Germain sur la question.

Sept trophées en deux saisons pour Bradley Barcola dont la Ligue des champions tant désirée par les propriétaires qataris du PSG qui ont repris les rênes du club en 2011. Voici le bilan de la recrue estivale à 50M€ arrivée à l’été 2023 en provenance de l’OL. Acteur majeur du premier sacre en C1 de l’histoire du club de la capitale, Barcola a tout de même vu Désiré Doué lui passer devant dans la hiérarchie de Luis Enrique sur la fin de saison.

Liverpool songe à une folie pour Barcola Et pour cause, Désiré Doué lui était préféré par l’entraîneur du PSG dans le couloir droit de l’attaque parisienne. Une situation qui n’a pas échappé à Liverpool ainsi qu’au Bayern Munich. The Sun a en effet communiqué ces dernières heures que les Reds se sentiraient prêts à faire un craquage financier pour l’attaquant du Paris Saint-Germain qui est valorisé à 117M€. Foot Mercato a confirmé la présence de Liverpool dans la course à la signature de Bradley Barcola que le club de la Mersey verrait comme un titulaire en puissance.