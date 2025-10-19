Transfert à 4M€ : Catastrophe à l’OL ?

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments, et a essayé de se renforcer à coûts réduits. Les dirigeants lyonnais ont notamment déboursé un peu moins de 4M€ pour recruter Ruben Kluivert. Mais le défenseur néerlandais commence à décevoir dans le Rhône.

Dans le rouge sur le plan financier, l’OL a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Le club rhodanien a été contraint de s’en séparer pour stabiliser sa situation économique. Dans le même temps, les dirigeants lyonnais ont essayé de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca en dépensant le moins d’argent possible.

L'OL a lâché un peu moins de 4M€ pour Ruben Kluivert C’est dans cette optique que l’OL est allé chercher Ruben Kluivert. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont déboursé un peu moins de 4M€ pour convaincre le Casa Pia FC et s’attacher les services du défenseur de 24 ans. Ce dernier commence toutefois à décevoir chez les Gones.