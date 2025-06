Transfert à 45M€ : Nouvelle masterclass du PSG ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG souhaite poursuivre sur sa lancée cet été. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, l’Argentin Franco Mastantuono se rapproche petit à petit d’une signature en faveur du club parisien. Si le joueur de 17 ans dispose d’une clause libératoire de 45M€, Paris pourrait l’obtenir moins que cela. Explications.

En effet, depuis plusieurs jours, plusieurs médias s’accordent à dire que Franco Mastantuono se rapproche activement d’une arrivée au PSG . Considéré comme un diamant de sa génération en Argentine, le crack né en 2007 est suivi par de très nombreux clubs en Europe. Pour rappel, le phénomène évoluant du côté de River Plate dispose d’une clause libératoire de 45M€, et a été cité du côté du Real Madrid notamment. Ce lundi, le journaliste Ben Jacobs révèle que l’Argentin est bien emballé à l’idée de s’engager en faveur du PSG , et que les discussions entre les différentes parties devraient se poursuivre au cours du mois de juin.

Négociations en cours entre Paris et River Plate

Le journaliste ajoute que pour le moment, le PSG n’est pas en urgence sur ce dossier, dans lequel plusieurs clubs restent attentifs comme Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone, et l’Atlético de Madrid. S’il se dirige vers le PSG, Franco Mastantuono devrait disputer la Coupe du monde des clubs avec River Plate cet été, et pourrait rejoindre le PSG en janvier prochain. Surtout, Ben Jacobs révèle que Paris et le club argentin pourraient négocier une indemnité de transfert inférieure à la clause du joueur étant donné que son contrat expire dans 18 mois.