Transfert à 45M€, le PSG a tiré le gros lot sur le mercato

Recruté pour 45M€ l'été dernier, Bradley Barcola pourrait voir son prix exploser dans les prochains mois s'il continue à enchaîner les bonnes prestations sous le maillot du PSG. Plusieurs de ses formateurs à l'OL se sont prononcés sur sa progression et notamment sur son style de jeu, qui pourrait faire des ravages.

Jusqu'où s'arrêtera Bradley Barcola ? La question a été posée par Gérard Baticle, actuel adjoint de Thierry Henry chez les Espoirs. Le technicien ne voit pas de limite à l'ailier, âgé seulement de 21 ans et qui découvre le très haut-niveau cette saison sous le maillot du PSG. Un choix qui a été extrêmement commenté l'été dernier puisque Barcola n'avait qu'une saison en Ligue 1 derrière lui.

Barcola a su attendre son moment

Pourtant, l'un de ses formateurs à l'OL estime que Barcola a pris les bonnes décisions. « Le fait d'avoir pris le temps fut bénéfique pour lui. Il a franchi toutes les étapes une par une, il n'a rien sauté, il a progressé d'année en année. On le voyait aller au haut niveau, mais sans imaginer avec quelle marge » a déclaré Pierre Chavrondier, son entraîneur en moins de 17 ans.

« Des gars comme ça apportent un vrai plus aujourd'hui »