Transfert à 40M€ : Panique à l’OL !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Endrick est annoncé du côté de l’OL. Le Brésilien souhaite se relancer loin du Real Madrid en vue de la Coupe du monde 2026, et le club rhodanien était l’équipe la mieux placée sur le dossier. Mais récemment, un cador européen aurait fait irruption sur l’affaire et mettrait les dirigeants lyonnais en panique.

L’OL pourrait mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe cet hiver. Les dirigeants lyonnais souhaitent offrir une nouvelle solution à Paulo Fonseca à ce poste, et travailleraient ainsi sur un prêt sec d’Endrick. Le Brésilien, en manque de temps de jeu au Real Madrid, entend se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026 et verrait la Ligue 1 comme une excellente option pour se montrer.

Chelsea débarque dans le dossier Endrick Mais l’OL ne serait pas seul sur ce dossier. Selon la presse espagnole, Chelsea aurait récemment fait irruption sur le dossier avec une toute autre idée en tête pour Endrick. Les Blues proposeraient un transfert immédiat de l’ordre de 40M€. Peu réceptif au départ, le Real Madrid se laisserait petit à petit tenter par l’offre.