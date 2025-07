Transfert à 40M€ : L'OM a un problème !

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille aurait réactivé une ancienne piste en attaque, qui pourrait faire grand plaisir à Roberto De Zerbi. La presse italienne reparle en effet d’un intérêt pour Giacomo Raspadori, joueur lancé à Sassuolo par le coach marseillais et qui serait poussé vers la sortie au Napoli.

Qui accompagnera Amine Gouiri a saison prochaine ? Arrivé du Stade Rennais , l’international algérien semble avoir convaincu les dirigeants de l’ OM , qui aimeraient toutefois recruter un autre buteur pour venir l’épauler. Et un nom bien connu par Roberto De Zerbi a fait son retour en ce mercato estival...

Raspadori à l’OM ?

Il y a six mois, on parlait déjà de Giacomo Raspadori à l’OM. Barré par Romelu Lukaku, l’Italien ne jouait pas beaucoup, mais après des longs débats il est finalement resté, allant décrocher le deuxième Scudetto de sa carrière. Mais son avenir n’est pas réglé, puisque Il Corriere della Sera nous apprend qu’il aimerait changer de club pour avoir un plus grand temps de jeu.