Transfert à 40M€ : Le Real Madrid dit non à un pote de Mbappé

Après une première saison mitigée, Kylian Mbappé a vu le Real Madrid prendre une décision le concernant : le club veut faire de lui le centre de son projet. Parmi les dossiers du mercato en cours, l'un d'entre eux pourrait lui faire plaisir particulièrement puisqu'il s'agit d'Ibrahima Konaté. L'international français n'a toujours pas prolongé avec Liverpool et le Real peut le recruter. Mais la somme demandée ne convient pas aux dirigeants.

Cet été, le nom d'Ibrahima Konaté a parfois été associé au Real Madrid. Le club espagnol cherche un défenseur central de qualité pour combler les difficultés et le Français a un profil qui plaît bien. Mais malgré les difficultés rencontrées avec Liverpool pour sa prolongation, le Real n'a pas envie de lâcher une somme trop importante pour le recruter.

Konaté n'a pas prolongé à Liverpool Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club anglais, Ibrahima Konaté n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation. Une question de salaire opposerait le joueur et Liverpool. Le média spécialisé dans le club anglais DaveOckop souligne qu'il a été déçu par les propositions de son club et qu'un départ cet été n'est pas à exclure pour éviter de le laisser partir libre.