Paris FC : Transfert à 9M€, il a décidé de partir !

Ce dimanche matin, le Paris FC a officialisé la signature de Willem Geubbels. Pour faire plier la direction du FC Saint-Gall, le club présidé par Pierre Ferracci aurait déboursé environ 9M€. Interrogé sur le départ de Willem Geubbels, Roger Stilz a avoué que l'attaquant de 24 ans allait laisser un grand vide en Suisse.
Après avoir officialisé les transferts de Nhoa Sangui, Otavio et de Moses Simon, le Paris FC a annoncé une nouvelle arrivée ce dimanche matin. En effet, Willem Geubbels a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, avec le club présidé par Pierre Ferracci.
Geubbels a signé au Paris FC
Pour faire plier la direction du FC Saint-Gall, la direction du Paris FC aurait formulé une offre d'environ 9M€ d'après L'Equipe. Interrogé sur le départ de Willem Geubbels, Roger Stilz a avoué qu'il avait accepté de le laisser partir à contre-coeur.
«e FCSG respecte son souhait de départ»
« Willem (Geubbels) laisse un vide dans notre équipe, et pas seulement sur le plan sportif. Il a également beaucoup progressé sur le plan personnel ces dernières années et est devenu un élément clé de l'équipe. Il se sentait très à l'aise en Suisse orientale et nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec lui. Cependant, le moment est venu pour lui de franchir une nouvelle étape. Le FCSG respecte son souhait de départ et lui souhaite le meilleur pour l'avenir, tant sur le plan personnel que sportif », a confié Roger Stilz, le directeur sportif du FC Saint-Gall, dans des propos rapportés par RMC Sport.