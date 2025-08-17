Paris FC : Transfert à 9M€, il a décidé de partir !

Amadou Diawara

Ce dimanche matin, le Paris FC a officialisé la signature de Willem Geubbels. Pour faire plier la direction du FC Saint-Gall, le club présidé par Pierre Ferracci aurait déboursé environ 9M€. Interrogé sur le départ de Willem Geubbels, Roger Stilz a avoué que l'attaquant de 24 ans allait laisser un grand vide en Suisse.

Après avoir officialisé les transferts de Nhoa Sangui, Otavio et de Moses Simon, le Paris FC a annoncé une nouvelle arrivée ce dimanche matin. En effet, Willem Geubbels a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, avec le club présidé par Pierre Ferracci.

Geubbels a signé au Paris FC Pour faire plier la direction du FC Saint-Gall, la direction du Paris FC aurait formulé une offre d'environ 9M€ d'après L'Equipe. Interrogé sur le départ de Willem Geubbels, Roger Stilz a avoué qu'il avait accepté de le laisser partir à contre-coeur.