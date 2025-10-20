Transfert à 40M€ : Le PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison très réussie au PSG, Willian Pacho s'est imposé comme un élément indispensable pour Luis Enrique. Une situation qui pourrait d'ailleurs déboucher sur une prolongation de contrat. Une tendance confirmée par le club de la capitale qui assure qu'une revalorisation de salaire est en discussions.

Durant l'été 2024, le PSG a réalisé un très joli coup en recrutant Willian Pacho pour 40M€. Et l'international équatorien n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme un joueur majeur de Luis Enrique. A tel point que des discussions pour une prolongation de contrat soit déjà bien avancées. Et le PSG confirme.

Pacho vers une prolongation ? « Il est normal que certains joueurs qui sont venus avec un salaire "bas" obtiennent un salaire plus "juste", en rapport avec leur performance », explique ainsi une source au sein du club parisien citée par L'EQUIPE.