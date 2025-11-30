Transfert à 40M€ : Coup de pression pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier fait l'objet de nombreuses critiques en raison de ses performances jugées insuffisantes sous le maillot du club de la capitale. Et Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens et grand spécialiste du poste, met déjà la pression sur Chevalier et sur le PSG pour l'avenir...

Le PSG a pris une décision radicale l'été dernier en poussant Gianluigi Donnarumma au départ et en misant 40M€ sur le transfert de Lucas Chevalier pour lui succéder. Arrivé en provenance du LOSC, le gardien français de 24 ans est forcément attendu au tournant pour ce nouveau challenge parisien, et pour le moment, Chevalier ne parvient pas à franchir ce cap tant attendu dans les gros matchs de Ligue des Champions avec le PSG.

« Il ne faut pas que ça dure... » Interrogé sur Eurosport, Christophe Lollichon décrypte les difficultés de Lucas Chevalier depuis son arrivée au PSG l'été dernier : « Lucas Chevalier a eu une succession d'hésitations. Mais si Luis Enrique l'a pris au PSG, c'est surtout car c'est un excellent joueur au pied. C'est sa mission première, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à Paris. Le PSG a un effectif tellement fort qu'ils peuvent se permettre d'avoir une période d'adaptation avec leur gardien. Mais il ne faut pas que ça dure six mois ou dix mois », assure l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, qui met donc la presse sur Chevalier et le PSG afin que cette situation ne s'éternise pas.